​Окупанти вбили у Херсоні дружину і дочку спортивного лікаря

Він працював у декількох футбольних клубах.

Сьогодні російські військові обстріляли з артилерії Таврійський район в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки – дружина і дочка спортивного лікаря Володимира Дудки.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська обласна асоціація футболу.

“Під час чергового ворожого обстрілу, напередодні Великодня, російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста біля освітнього закладу. Дружина та донька Володимира Дудки трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям”, – йдеться в дописі.

Згідно з повідомленням, Володимир Дудка – спортивний лікар і фізіотерапевт. Він працював у таких футбольних клубах, як МФК Кристал Херсон, Таврія Сімферополь, Енергія Нова Каховка та інших.

Фото: Херсонська обласна асоціація футболу

Херсонська обласна асоціація футболу заявила, що надасть фінансову допомогу Дудці, а також публікує його карту для охочих допомогти: 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.).

Раніше повідомлялося, що загиблій жінці було 48 років, її доньці – 28. Вони загинули внаслідок мінно-вибухових травм.