Пекін невдоволений, що санкції США проти РФ зачепили китайські компанії

Декілька днів тому США запровадили санкції проти китайських компаній, які вважає причетними до допомоги РФ. Китайська влада поскаржилися на це і заявила, що таке рішення негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства торгівлі Китаю.

США нещодавно вирішили додати 12 підприємств Китаю до свого списку експортного контролю.

"Дії США є односторонніми і не підтримуються з боку ООН", - поскаржились в Китаї.

Китайські компанії, внесені в експортний чорний список, який дозволяє експорт із США лише при видачі ліцензій Вашингтоном, є переважно дистриб'юторами електронних компонентів, що базуються в Шеньчжені та Гонконгу. Вони були додані до списку через звинувачення в тому, що вони підтримують військову та оборонну промисловість Росії.

Цього тижня США також додали до свого списку фірми з Росії, Сінгапуру, Іспанії, Сирії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.

Кілька днів тому Сполучені Штати запровадили черговий пакет санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із РФ. Серед іншого, до списку потрапили і китайські компанії.

Нагадаємо, нещодавно видання Reuters повідомило, що китайська компанія імпортувала мідь з окупованої Росією частини України. Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з Росією, але США раніше заявили, що внесуть в чорний список компанії по всьому світу за порушення санкцій.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель заявив, що ЄС буде важко “підтримувати довірчі стосунки з Китаєм”, якщо Пекін не допоможе припинити війну: “Нейтралітет перед обличчям порушення міжнародного права не викликає довіри".