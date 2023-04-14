Китайська компанія імпортувала мідь з окупованої Росією частини України, - Reuters

Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з Росією, але США раніше заявили, що внесуть в чорний список компанії по всьому світу за порушення санкцій.

Китайська компанія купила злитки мідного сплаву на суму щонайменше 7,4 мільйона доларів на заводі в анексованому Росією регіоні України, який підпадає під санкції Заходу, згідно з даними російської митниці, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з Росією, але Сполучені Штати погрожували внести в чорний список компанії по всьому світу за порушення санкцій і застерегли Пекін від постачання Москві товарів, заборонених правилами експорту США.

Митні дані свідчать про одні з перших доказів торгівлі Китаю з анексованими Росією регіонами України з початку війни 24 лютого 2022 року.

Так, китайська фірма Quzhou Nova купила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву в чушках на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Китаю заявив про війну в Україні: “Ми не робитимемо нічого, щоб підлити олії у вогонь”. Цінь Ган зустрівся зі своєю німецькою колегою під час її першого візиту до КНР. Анналена Бербок закликала країну вплинути на РФ, аби та припинила війну в Україні.

Під час візиту до Китаю минулого тижня президенту Франції Еммануелю Макрону не вдалося переконати главу КНР Сі Цзіньпіна суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні.

Зі свого боку в ЄС заявили, що черговий пакет санкцій проти РФ уже готовий. Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне їх виконання.