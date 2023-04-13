Порошенко передав бригаді десантників 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав техніку одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження. Десантникам привезли 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах. А також генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини.

Фото: eurosolidarity.org

Окрім того, Марина Порошенко власноруч спекла паски, а ще військовим передали свіжі Київські торти.

ПРи цьому ексрезидент наголосив, що сьогодні всі ресурси мають йти перш за все на забезпечення Збройних Сил України, в тому числі і фінансові. За словами десантників, які готуються до жорстоких боїв із ворогом, зараз грошове забезпечення не перевищує 25 тисяч гривень.

Фото: eurosolidarity.org

«Якщо воїни, які проводять бойове злагодження, які відновлюють боєздатність, на сьогоднішній день перейшли з 50 тисяч на 20 – це антиконституційно», – обурюється Петро Порошенко.

«З 2014 року ми робили все для того, щоб створити Збройні Сили, підвищувати грошове забезпечення українських воїнів. І зараз ми будемо робити все для того, щоб гідно платили бійцям», – наголошує Порошенко. За його словами, замість того, щоб витрачати кошти державного бюджету на другорядні статті, треба спрямувати їх виключно на армію.