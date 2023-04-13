Велика Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на 500 млн доларів

Таким чином цьогоріч гарантії будуть доведені до 1 млрд доларів.

Велика Британія підтвердила намір надати Україні додаткові кредитні гарантії на 500 млн доларів, довівши цього року загальну суму до 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра фінансів Великобританії Джеремі Ханта.

Міністр заявив, що британські кредитні гарантії важливі для забезпечення ширшого чотирирічного пакету підтримки Україні від Міжнародного валютного фонду на суму 15,6 млрд доларів.

"Це фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір Росії", - сказав він.

Зазначається, що гарантія позики вперше була детально описана в письмовій заяві до парламенту минулого місяця.

Наразі Британія пообіцяла загалом 6,5 млрд фунтів стерлінгів (8,1 млрд доларів) підтримки України з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати діяльність, зокрема, українських шкіл та лікарень.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія ввела санкції проти дружини Медведчука Оксани Марченко, а також проти кількох компаній та родичів деяких російських олігархів.