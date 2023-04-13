Росіяни вдарили зранку по Сумській області, в Донецькій вбили цивільну людину, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни здійснили один обстріл зі ствольної артилерії – по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань, йдеться у повідомленні від ОВА.

По Сумській сьогодні зранку ворог стріляв чотири рази – по Білопільській та Новослобідській громадах. Окупанти тричі били з мінометів і один раз із АГС. За попередніми даними – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської. Зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ, є руйнування. Есманська громада: внаслідок обстрілу з артилерії (два "прильоти"), пошкоджено АЗС. Миропільська громада: в результаті артобстрілу громади (10 "прильотів") пошкоджено два приватних домогосподарства.

У Запорізькій області росіяни за останню добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів. Ворог тричі атакував з авіації, один раз вдарив з РСЗВ, здійснив 13 атак із застосуванням БПЛА та 44 артилерійські обстріли. Понівечено житлові будинки та квартири. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

У Дніпропетровській вчора агресор вкотре атакував мирних мешканців Нікополя. З артилерії російська армія вдарила по житлових будинках. Постраждали четверо літніх людей, двох з яких госпіталізували. У місті пошкоджені 13 будинків, дві господарські споруди та авто. Руйнувань зазнало приватне підприємство. Побиті газогони та лінія електропередач.

У Луганській протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Російська армія котрий місяць натикається на спротив наших захисників. Артилерійських обстрілів цього разу зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Піщане, Білогорівка. На захоплених територіях представники окупаційної "адміністрації" проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення домівок, покинутих місцевими жителями під час повномасштабного вторгнення.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл. Внаслідок обстрілу с. Сотницький Козачок Богодухівського району вчора зранку пошкоджено два приватні домоволодіння. У с. Івашки внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок та трактор. Також вчора вдень ворог обстріляв с. Кучерівка Куп’янського району. Пошкоджено будинок, сталася пожежа. Через обстріл с. Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю Гатищанської філії КЗ "Вовчанський ліцей №1", сталася пожежа. У смт Приколотне Куп’янського району на територію ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" впав збитий безпілотник. За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора в результаті ворожого обстрілу смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік. 63-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. У Дворічній зазнав поранення та помер у лікарні 75-річний чоловік.

У Донецькій сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську двома ракетами С300. Постраждалих немає, пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок і школа. Зранку – обстріл з Ураганів селища Соловйове Очеретинської громади. Ініормація щодо постраждалих уточнюється. За минулу добу на Донеччині одна цивільна людина загинула, двоє поранені. Протягом доби обстріляні: смт Велика Новосілка (житловий сектор), смт Курахівка (житловий сектор), смт Очеретине (житловий сектор), житловий сектор у селі Берестки (житловий сектор), водосховище Карлівки.

У Миколаївській вчора ворог завдавав ударів з ракетних систем залпового вогню по Очакову. Інформація щодо наслідків бойових дій уточнюються. Постраждалих немає.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв пʼять разів. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, двоє дістали поранення. Вчора зранку ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках у селі Висунці Музиківської громади. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї. На щастя, без постраждалих. Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки, один чоловік загинув, другий дістав тяжкі травми. Два прибрежні населені пункти Козацьке і Веселе Каховського району найбільш обстрілюються російськими військовими. Із смт Козацького вже евакуйовані всі сімї з дітьми. З деокупованої території області евакуйовано 72 особи.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав двох ракетних та 32 авіаційних ударів по території України, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.