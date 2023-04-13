Міністерка фінансів США закликала надалі надавати суттєву і своєчасну допомогу Україні, – Reuters

У минулому році Сполучені Штати надали Україні близько 50 млрд доларів допомоги.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала продовжити надавати суттєву допомогу Україні і похвалила українську владу за увагу до належного управління та боротьби з корупцією.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Єллен виступила на міністерській зустрічі щодо України на засіданні МВФ, де також виступили президент України Володимир Зеленський та глава уряду Денис Шмигаль.

"Підтримка України – це колективне зусилля. Ми вітаємо зусилля наших союзників та партнерів щодо надання суттєвої, передбачуваної та своєчасної допомоги та закликаємо всіх нас продовжувати це робити", – сказала Єллен.

За її словами, за 2022 рік США надали Україні близько 50 млрд доларів допомоги, зокрема понад 23 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки для підтримки роботи державних служб.

При цьому, як зазначила посадовиця, уряд України справляється "під час жахливої війни Росії", економічна активність відновлюється та надаються критично важливі послуги.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна виконала чудову роботу з відновлення зруйнованих Росією енергетичних об'єктів, зберігши при цьому роботу країни та допомагаючи підприємствам працювати.

Шмигаль і Зеленський подякували країнам-донорам за підтримку та початкові інвестиції в проекти реконструкції.

"Ця допомога безпрецедентна, і ми дуже цінуємо її. Але втрати та витрати України також безпрецедентні", – сказав Шмигаль на зустрічі, пославшись на нещодавній звіт, згідно з яким відновлення економіки України коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП у 2022 році.

Цифра, розрахована Світовим банком, Організацією Об'єднаних Націй, Європейською комісією та Україною, різко зросла порівняно з оцінкою у 349 млрд доларів, опублікованою у вересні минулого року. Шмигаль заявив, що до кінця 2023 року Україні необхідно залучити 14 млрд доларів донорської допомоги.

Єллен сказала, що Сполучені Штати планують надати додаткову допомогу до вересня – все у вигляді грантів – і підтримати зусилля України щодо забезпечення енергетичної безпеки та якнайшвидшого відновлення, але не повідомила подробиць.

Президент Світового банку Девід Малпас, який головував на зустрічі, у вівторок наголосив на необхідності того, щоб країни Західної Європи приєдналися до глобальних інститутів у відновленні України, враховуючи "жахливий" розмір пов'язаних із цим потреб.

Нагадаємо, падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% (±2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.