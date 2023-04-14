Москва зіткнулася з критичною нестачею матеріалів для виробництва боєприпасів, − Мінфін США

Високопосадовці Сполучених Штатів, Євросоюзу та Великобританії зустрілися з представниками фінансових установ, щоб поінформувати їх про спроби Росії уникнути санкцій Заходу, запроваджених через її вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновника Мінфіну США.

Серед учасників зустрічі були заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Воллі Адейемо, комісар ЄС Мерід МакГіннесс і генеральний директор Міністерства фінансів Великобританії з міжнародних фінансів Ліндсі Вайт разом із заступником директора ЦРУ Девідом Коеном і заступником директора Національної розвідки Морганом Муїром.

“Офіційні особи поділилися інформацією про найважливіші товари, які шукають російські військові, і підкреслили, що Кремль доручив своїм спецслужбам знайти способи обійти санкції, щоб поповнити сильно вичерпані запаси”, – повідомили в Мінфіні.

Чиновник додав, що Москва зіткнулася з критичною нестачею матеріалів, необхідних для виробництва боєприпасів.

Фірми − зі Сполучених Штатів, Британії та Європи − запевнили посадовців, що вони наполегливо працюють, щоб запобігти спробам Росії уникнути санкцій і експортного контролю.

За словами джерела, фінпідприємства продемонстрували готовність робити те, що вони робили з початку війни − серйозно ставитись до спроб запобігти ухиленню Росії від санкцій і не лише там, де вони мають юрисдикцію, але й у третіх країнах.

Зустріч відбулася на полях весняних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, у середу Вашингтон наклав санкції на понад 120 об’єктів, зокрема на організації, пов’язані з російською державною енергетичною компанією “Росатом”, і фірми, розташовані в таких країнах-партнерах, як Туреччина, на знак посилення заходів.

Санкції, запроваджені Міністерством фінансів і Державним департаментом спільно з Великобританією, стосуються юридичних і фізичних осіб у понад 20 країнах і юрисдикціях, включно з російською приватною військовою компанією, китайською фірмою та російським банком в Угорщині.