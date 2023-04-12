США запровадили санкції проти підприємств, пов'язаних з Усмановим та компанією "Росатом"

Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, який загалом охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Спільно з Великою Британією США запроваджують санкції проти холдингу USM Holding, пов’язаного з російським олігархом і одним із найбагатших людей Росії Алішером Усмановим, проти якого обмеження були запроваджені ще в березні 2022 року.

"У розпорядженні Усманова є широка мережа підприємств у фінансових гаванях і члени сім'ї, через яких він здійснює фінансові операції, що дозволяє йому потенційно обходити санкції", – вважають у Мінфіні США.

Американська влада стверджує, що через USM Holding Усманов контролює і володіє більшістю своїх компаній. Санкції поширюються також на понад два десятки юридичних осіб, пов’язаних із холдингом, що базуються в Росії, Узбекистані, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Водночас окремим рішенням Мінфін США дозволив окремі операції, пов’язані з діяльністю видавничого дому "Коммерсант", оператора зв’язку "Мегафон" та холдингу "Металоінвест".

Окремо Державний департамент США вніс до санкційного переліку 27 фізичних та юридичних осіб, що працюють в оборонному секторі російської економіки та підтримують війну Росії проти України, а також додаткові компанії, пов'язані з державною корпорацією "Росатом".

В останньому випадку йдеться про санкції щодо пов’язаних із "Росатомом" структур, зокрема "Ковровського механічного заводу", "Русатом Оверсіз" (відповідає за закордонні проєкти) та "Атомстрой" (головна організація "Росатому", що відповідає за матеріаловедення).

Зазначається, що аналогічні обмеження проти структур "Росатому" планує запровадити й Міністерство торгівлі США. Санкції передбачають замороження активів згаданих осіб у США та заборону американським громадянам і компаніям вести з ними ділові відносини.

Тим часом три країни ЄС - Франція, Угорщина і Болгарія - блокують запровадження санкцій ЄС проти сектора атомної енергетики Росії.

Запровадження санкцій ЄС проти «Росатома» не лише позбавить РФ $9 млрд прибутку на рік, а й перекриє лазівку для закупівлі через численні дочірні компанії мікрочипів для виробництва ракет, заявила директорка Департаменту санкційної політики МЗС Олександра Василенко, повідомляє Укрінформ.

«Оскільки структура «Росатома» налічує більш як 300 різних юридичних осіб, які знаходяться в різних юрисдикціях, це дозволяє «Росатому» використовувати ці компанії для того, щоб закуповувати технології, які потім використовуються у сектора ВПК. Тому ми завжди акцентуємо увагу міжнародних партнерів саме на тому, що це питання не тільки доходів російського бюджету, а й в першу чергу це величезна дірка в обході санкцій», - сказала Василенко.

Вона пояснила, що компанії «Росатома» знаходяться і в США, і в європейських юрисдикціях, і на Близькому Сході, що дозволяє їм закуповувати, наприклад, мікрочіпи та електроніку, які потім будуть використані у виробництві ракет та військової техніки.

«Ми очікуємо безкомпромісної і жорсткої позиції міжнародної спільноти щодо забезпечення політичних, економічних та правових наслідків терористичної діяльності РФ», - акцентувала директорка Департаменту МЗС.

Нагадаємо, що 12 квітня Велика Британія запровадила санкції проти дружини підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко і родичів російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.