Північна Корея могла запустити новий тип балістичної ракети, яка використовує тверде паливо, − ЗМІ

Міжконтинентальна балістична ракета, яку Північна Корея запустила вперше за місяць, може бути новою, мобільнішою ракетою, яку важче виявити.

Про це пише Associated Press.

Ракета була запущена під великим кутом поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяну та впала у водах між Корейським півостровом і Японією після польоту на 1000 кілометрів, йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

У Комітеті діапазон ракети описали як середній або більший. Рада національної безпеки США назвала її ракетою великої дальності, а уряд Японії заявив, що вона, ймовірно, має міжконтинентальний радіус дії.

Збройні сили Південної Кореї вважають, що Північна Корея запустила новий тип балістичної ракети, яка, ймовірно, використовує тверде паливо, заявив представник сфери оборони на умовах анонімності .

Це також це було б першим випробуванням такої зброї на Півночі регіоні. Всі відомі міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї використовують рідке паливо, яке перед запуском необхідно заправити. Але паливо в твердопаливній зброї вже завантажено, що дозволяє їй легше переміщатися та швидше стріляти.

Твердопаливна міжконтинентальна балистична ракета є однією з ключових високотехнологічних видів зброї, яку північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв створити, щоб краще справлятися з “військовими загрозами США”. У його планах є також ракета з кількома боєголовками, атомний підводний човен, гіперзвукова ракета та супутник-розвідник.

Нагадаємо, запущена Північною Кореєю ракета спричинила активацію системи сповіщень про повітряну небезпеку в Японії. Система екстреного мовлення J-Alert закликала мільйони мешканців Хоккайдо сховатися в укриття, але незабаром скасувала попередження через хибні розрахунки можливого падіння.

Раніше в Японії ініціювали законопроєкт про бомбосховища через загрозу з боку Китаю і КНДР. Пропонується посилити існуючі об'єкти і оснастити їх необхідними засобами, щоб уникнути великих бюджетних витрат.