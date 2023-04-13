США вважають генсека ООН занадто поступливим до Москви, – BBC з посиланням на "витік" документів Пентагону

Задля збереження зернової угоди він, відповідно до документів, був згоден піти на поступки у питанні санкцій.

Уряд США вважає генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша надто поступливим до інтересів Росії. Про це з посиланням на "витік" документів Пентагону пише BBC.

Судячи з цих файлів, Вашингтон пильно слідкує за Гутеррешем. Деякі документи описують приватне спілкування генсека ООН з його заступницею.

Один із документів присвячений зерновій угоді, укладеній за посередництва Туреччини і ООН. У ньому йдеться про те, що Гутерреш настільки прагнув продовжити ці домовленості, що був готовий просувати інтереси РФ.

"Гутерреш наголосив на своїх зусиллях, спрямованих на покращення спроможності Росії експортувати, – йдеться в документі, – навіть якщо це стосується російських юридичних чи фізичних осіб, які потрапили під санкції".

Його дії в лютому, згідно з оцінкою, "підривали ширші зусилля притягнути Москву до відповідальності за її дії в Україні".

Представники ООН явно незадоволені американською інтерпретацією зусиль свого секретаря. Вони кажуть, що він дуже чітко заявив про свою опозицію до війни Росії.

Інший документ від середини лютого описує відверту розмову Гутерреша та його заступниці Аміни Мохаммед. Згідно з ним Гутерреш занепокоївся через заклик президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Європи виробляти більше зброї та боєприпасів через війну в Україні.

Нагадаємо, що Гутерреш у липні 2022 року виступив посередником у зерновій угоді, що передбачала експорт зерна з портів Одеської області. Росія зобовʼязувалася не перешкоджати суднам з зерном. Угода була важливою для уникнення голоду в низці країн.

Договір уклали на 120 днів, і Росія шантажувала, що не буде продовжувати його. Вона хоче зняти з себе санкції. Завдяки міжнародному тиску договір вдалось подовжити, але РФ не припиняє шантаж та продовжує заважати експорту.