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Китай на кілька днів закриє повітряний простір на північ від Тайваню, − ЗМІ

Дії КНР показують, що країна продовжуватиме тиск на Тайвань.

Китай на кілька днів закриє повітряний простір на північ від Тайваню, − ЗМІ
Речниця Управління у справах Тайваню в Пекіні Чжу Фенлянь
Фото: Xinhua

Китай планує закрити повітряний простір на північ від Тайваню з 16 по 18 квітня.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Такий крок може перешкодити польотам у регіоні.  “Заборона порушить роботу північного регіону польотної інформації Тайваню”, − зазначили вони. 

Причина обмежень невідома.

Це відбувається в той момент, коли Китай завершує кількаденні військові навчання навколо самоврядного Тайваню, що є відповіддю на нещодавню зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії, яка розлютила Пекін. 

Високопосадовець, який безпосередньо знайомий із цією справою, сказав, що заборона на польоти вплине на 60%-70% рейсів між Північно-Східною та Південно-Східною Азією, а також рейси між Тайванем і Південною Кореєю, Японією та Північною Америкою. 

За даними OPSGROUP, організації авіаційної промисловості, який надає консультації щодо ризиків польотів, попередні обмеження, запроваджені під час китайських військових навчань у серпні минулого року, призвели до значних збоїв у польотах у регіоні, а деякі пілоти були змушені брати з собою додаткове паливо.

Як пише Bloomberg, дії Китаю показують, що країна продовжуватиме тиск на Тайвань.

“Ми не залишимо місця для будь-якої форми тайваньської сепаратистської діяльності”, − заявила в середу Чжу Фенлянь, речниця Управління у справах Тайваню в Пекіні на першому регулярному брифінгу для преси після того, як Народно-визвольна армія провела три дні військових навчань навколо Тайваню.

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Чжу повторила, що навчання були суворим попередженням для людей на Тайвані, які виступають за незалежність та “іноземне втручання”. “Ми вживемо рішучих заходів, щоб запобігти будь-якому зовнішньому втручанню та сепаратистській поведінці, а також для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності”, − сказала вона.

Нагадаємо, минулого тижня Китай провів триденні навчання з повітряної та морської блокади навколо Тайваню. У навчаннях взяли участь ядерні бомбардувальники H-6, озброєні бойовими ракетами, військові кораблі та авіаносець “Шаньдун”.

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