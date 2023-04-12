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В окупованому Криму скасували парад 9 травня та акцію "Безсмертний полк"

Росіяни пояснюють це "міркуваннями безпеки".

В окупованому Криму скасували парад 9 травня та акцію "Безсмертний полк"
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

У тимчасово окупованому Криму та Севастополі росіяни скасували демонстрації на 1 травня, ходу "Безсмертного полку" та парад 9 травня.

Про це повідомив колаборант Сергій Аксьонов, пише "Крим.Реалії".

"Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки", – сказав він.

Також росЗМІ повідомляють, що в російських Курську та Бєлгороді також "з міркувань безпеки" не проводитимуть парад 9 травня.

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Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.

Наразі, за даними розвідки Миноборони, "високопосадовці" окупаційної адміністрації Криму та російської армії вже продають нерухомість та відправляють свої сім’ї до РФ. Також раніше повідомлялося, що російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року, виводить кошти кошти та готується до евакуації з Криму.

2 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував власний план із 12 кроків деокупації Криму. За його словами, він написав його, бо "російський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження «кримського смершу»".

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