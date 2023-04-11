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Омбудсмена РФ виключили з Євромережі інституцій з прав людини

Москалькова під час свого виступу казала про "біолабораторії США в Україні". 

Омбудсмена РФ виключили з Євромережі інституцій з прав людини
Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова
Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Омбудсмена РФ Тетяну Москалькову виключили з членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI).

Про це у Телеграм повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні взяв участь у процесі голосування за виключення уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з членів ENNHRI. У голосуванні взяли участь члени ENNHRI зі статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об'єднання, коли виключають одного з членів", - повідомив Лубінець.

За його даними, підставою для голосування стало те, що "омбудсмен РФ провадила свою діяльність у спосіб та всупереч меті, яка визначена статутом ENNHRI".

Як інформував Лубінець, Москалькова під час свого виступу заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно, передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресора було дуже дивно.

Лубінець подякував колегам-омбудсменам, "які проголосували за виключення інституції, яка не відповідає меті існування інституції з прав людини в цілому та використовує європейські платформи для висловлення політичних гасел із російської пропаганди".

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Нагадаємо, що Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вийде з Європейського інституту омбудсмана після незаконного вивезення з Австрії до РФ двох українських дітей.

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