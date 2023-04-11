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Моравецький закликав до розвитку стратегічної співпраці Європи з Вашингтоном

Польський прем'єр прокоментував слов Макрона щодо "стратегічної автономії" від США.

Моравецький закликав до розвитку стратегічної співпраці Європи з Вашингтоном
Фото: EPA/UPG

Глава польського уряду Матеуш Моравецький застеріг окремих європейських лідерів від спроби просувати у Європі політику "стратегічної автономії" від США і закликав, навпаки, до розвитку стратегічної співпраці Європи з Вашингтоном.

Так він відреагував на слова президента Франції Емманюеля Макрона, який після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати “стратегічну автономію”, і не наслідувати в усьому США, передає Укрінформ.

"Деякі західні лідери мріють про співпрацю з усіма, включаючи росію та деякі могутні держави на Далекому Сході. Ми застерігаємо від цього, ми хочемо жити в мирі з усіма, звичайно. Але замість побудови стратегічної автономії від Сполучених Штатів я пропоную стратегічне партнерство із США", - сказав Моравецький.

Він зазначив, що США зараз гарантують безпеку Європі, а особливо її східній частині. Тому Варшава хоче розвивати стратегічне партнерство з Вашингтоном, чому буде присвячений і цей візит до США.

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Моравецький підкреслив, що Польща через неповні два роки головуватиме в ЄС (у першій половині 2025 року, - ред.) і саме трансатлантичну співпрацю, союз ЄС та США Варшава хоче зробити найважливішим пунктом головування.

Візит прем’єр-міністра Польщі до США триватиме до четверга, 13 квітня. Головними темами візиту будуть питання безпеки Польщі, допомоги Україні, польсько-американська економічна співпраця, питання співпраці між країнами у сфері енергетики. У Вашингтоні Моравецький зустрінеться з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками американських компаній у сфері ОПК, а також проведе зустріч в Atlantic Council.

Нагадаємо, Макрон вважає, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню.

7 квітня Макрон і Сі Цзіньпін оприлюднили спільну декларацію за підсумками візиту до Пекіна 5-7 квітня.

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