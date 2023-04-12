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Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків

"Дії Республіки Білорусь становлять серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи".

Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків
Фото: investigator.org.ua

Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків, в тому числі Нацбанку Білорусі, а також низки інших фінансових організацій республіки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення канадського уряду.

"Дії Республіки Білорусь становлять серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи", - йдеться в повідомленні.

Окрім Нацбанку, до санкційного списку увійшли такі банки як Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Пріорбанк, Банк БелВЕБ, Белгазпромбанк, ВТБ-Банк і Статусбанк.

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Як заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який прибув до Канади з офіційним візитом, санкції щодо Білорусі запроваджують із метою "подальшого тиску" на неї як на союзника Росії.

Нагадаємо, раніше Канада ввела нові санкції проти іранського режиму за виробництво БпЛА та ракет.

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