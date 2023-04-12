Херсонська область за вівторок зазнала понад 30 обстрілів, загинула цивільна людина

Протягом 11 квітня російська армія 35 разів відкривала вогонь по Херсонській області, випустивши 35 снарядів. Херсон ворог обстрілював пʼять разів.

Одна цивільна людина загинула. Про це голова ОВА Олександр Прокудін написав у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в с.Дніпровське та в м.Бериславі", – зазначив він.

Зі звільненої території області за вівторок евакуювали ще 109 людей.

Російська армія щодня обстрілює території, які втратила. Найбільше страждають населені пункти біля Дніпра. Задля безпеки мешканців звільненої частини Херсонської області ОВА організовує безкоштовну евакуацію, записатися на яку можна за номерами телефонів: 0800330951, 091 481 78 45.