Головне за день. Вівторок, 11 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 50 відбитих атак противника, варіанти контрнаступу ЗСУ, законодавча заборона салютів та феєрверків, заборона УПЦ МП на Волині. Яким запам’ятається 412-й день повномасштабної війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має декілька варіантів контрнаступу. Рішення щодо варіанту контрнаступу буде ухвалене в останній момент.

“Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це замало”, - заявив Данілов.

За його словами, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща, але “дані щодо проведення тих чи інших операцій, чисельність залучених підрозділів і на якому напрямку - ця інформація є цілком секретною”.

Він піддав сумніву твердження американського мовника CNN, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.

“Можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що джерело, яке спілкувалося з CNN, мало до цього якесь відношення», - сказав Данілов.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що попри численні втрати в техніці та живій силі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – упродовж доби було відбито понад 50 ворожих атак.

Ворог завдав ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих БпЛА типу “Орлан - 10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 квітня – в нашій новині.

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року", – йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил США в Європі.

У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити "кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США".

Попередня зустріч відбулася 15 березня 2023 року по відеозв’язку. Тоді Олексій Резніков заявляв, що 10-й "Рамштайн" вселяє оптимізм.

Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування (так званим військкоматам) надсилати військовозобовʼязаним повістки незалежно від місця взяття їх на облік.

Відповідні зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки уряд вніс постановою від 7 квітня. Документ опубліковано на сайті Кабміну.

Військкомати також зможуть сповіщати населення про мобілізацію. Крім того, уряд зняв із територіальних центрів комплектування завдання готувати і вести територіальну оборону.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.

Проголосували за закон 290 нардепів, повідомив кореспондент LB.

«Безпечне використання та контрольований обіг піротехнічних виробів на території України є важливою запорукою підтримання громадського порядку в суспільстві, захисту життя та здоров’я людей, а також охорони довкілля, зокрема тварин, від негативних наслідків такого використання. Особливу актуальність встановлення контролю та обмеження використання піротехнічних виробів набуває у зв'язку зі здійсненням актів збройної агресії РФ», — йдеться у пояснювальній записці.

Тому закон «покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин».

Закон «сприятиме укріпленню громадського порядку та безпеки, захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та наближенню українського права до права Європейського Союзу», — прогнозують депутати.

Кабінет міністрів погодив призначення керівників Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій, повідомив у Телеграм представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Погоджено призначення Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації і Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що 14 березня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Сергія Гайдая із посади начальника Луганської обласної державної адміністрації.

Волинська обласна рада 11 квітня проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Також депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати будь-які зв’язки з Російською православною церквою.

Проєкт рішення про заборону УПЦ МП на території Волині підтримали 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно.

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