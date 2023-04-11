Волинська облрада заборонила УПЦ МП на території області

Волинська обласна рада 11 квітня проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Про це повідомляє Суспільне.

Також депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати будь-які зв’язки з Російською православною церквою.

Проєкт рішення про заборону УПЦ МП на території Волині підтримали 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно.

Згідно із проєктом депутати вирішили:

Звернутися до президента із проханням визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення нацбезпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді.

Заборонити діяльність УПЦ МП на території Волинської області.

Рекомендувати Волинській ОВА розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Як зазначив під час виступу депутат облради Юрій Поліщук, в районах та громадах рекомендують провести інвентаризацію та розірвати договори надання пам'яток архітектури у користування УПЦ МП.

"З 1991 року обласною владою було передано 18 таких споруд для 8 релігійних організацій. Переважна більшість пам’яток архітектури місцевого значення були передані райвиконкомами та РДА у користування УПЦ МП", – додав він.

Як розповів головний спеціаліст з питань релігій та національностей ОВА Василь Гайдук, наразі на Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. Від початку повномасштабної війни 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Напередодні депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області.

У Хмельницькому Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України.