У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Волинська облрада заборонила УПЦ МП на території області

Рішення ухвалили одноголосно.

Волинська облрада заборонила УПЦ МП на території області
Фото: Волинська облрада

Волинська обласна рада 11 квітня проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Про це повідомляє Суспільне.

Також депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати будь-які зв’язки з Російською православною церквою.

Проєкт рішення про заборону УПЦ МП на території Волині підтримали 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно.

Згідно із проєктом депутати вирішили:

  • Звернутися до президента із проханням визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення нацбезпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді.
  • Заборонити діяльність УПЦ МП на території Волинської області.
  • Рекомендувати Волинській ОВА розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Як зазначив під час виступу депутат облради Юрій Поліщук, в районах та громадах рекомендують провести інвентаризацію та розірвати договори надання пам'яток архітектури у користування УПЦ МП. 

"З 1991 року обласною владою було передано 18 таких споруд для 8 релігійних організацій. Переважна більшість пам’яток архітектури місцевого значення були передані райвиконкомами та РДА у користування УПЦ МП", – додав він.

Як розповів головний спеціаліст з питань релігій та національностей ОВА Василь Гайдук, наразі на Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. Від початку повномасштабної війни 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Підписуйтесь на наш Google News

Напередодні депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області.

У Хмельницькому Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies