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Слідство просить для митрополита Черкаського Феодосія цілодобовий домашній арешт

Його підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні війни Росії проти України.

Слідство просить для митрополита Черкаського Феодосія цілодобовий домашній арешт
Фото: УПЦ МП

Служба безпеки скерує до суду клопотання про обрання митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію (Снігірьову) запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це архієрей УПЦ заявив під час спілкування з вірянами Церкви 10 квітня, повідомляє пресслужба єпархії.

Феодосій сказав, що Черкаську єпархію "хочуть обезглавити, щоб творити такі справи, які творяться на Західній Україні".

За його словами, суд відбудеться вже найближчим часом.

"Ми будемо просити в суді, щоб запобіжний захід не був цілодобовим арештом. Якщо цей арешт буде нічним, я зможу звершувати богослужіння Страсної седмиці та Великодня. <…> Якщо захоплять хоч один православний храм маленький на Черкащині у період, коли мене заарештують, ми доведемо цю справу до самого кінця, до всіх міжнародних інстанцій», – сказав він.

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Наразі в Черкасах біля приміщення СБУ мітингують віряни УПЦ МП, які протестують проти обрання запобіжного заходу митрополиту Феодосію.

Нагадаємо, 23 лютого керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосію повідомили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. З'ясувалося, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru».

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