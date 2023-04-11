Дніпро, Львів і Мукачево очолили рейтинг "прозорих" міст

Громадська організація "Transparency International Ukraine" визнала "прозорими" в плані роботи міських рад міст Дніпро, Львів та Мукачево, а ще 10 міст України – "частково прозорими".

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Команда експертів оцінювала лише 70 міст зі звичних 100 за оновленими критеріями. Замість звичних балів і місць – тепер статус міста ("прозоре", "частково прозоре" та "непрозоре") і рівень виконання індикаторів.

За результатами дослідження, статус "прозорі" мають Дніпро, Львів та Мукачево. "Частково прозорими" визначені 10 міст: Вінниця, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці. Із початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок.

У середньому міста виконували індикатори дослідження на 37,5%. При цьому вимоги українського законодавства – на 47,8%. Тобто українські міста не виконали понад половину обов’язкових законодавчих вимог, заявили в організації.

"Військова агресія Росії проти України стала справжнім викликом і перевіркою на стійкість для усіх українських міст. Водночас до України зараз прикута велика увага світової спільноти, яка допомагає вже зараз та планує підтримувати нас у процесі відбудови. Високий рівень прозорості та підзвітності місцевої влади вкрай необхідний для ефективного залучення інвестицій та відновлення України. Тож наша команда розробила для цього комплексні рекомендації", - сказала керівниця програми "Transparent cities/Прозорі міста" Олена Огороднік.

У TI Ukraine дали рекомендації, як посилити спроможність міст та забезпечити прозорість та ефективність місцевої влади:

Створювати та оновлювати сервіси, що найбільше сприяють адаптації населення до викликів війни:

оприлюднювати перелік житлових приміщень, що перебувають у власності громад;

створювати сервіси та інформаційні сторінки для внутрішньо переміщених осіб;

створювати електронні сервіси для постановки на квартирний облік;

впроваджувати сервіси для онлайн-запису на отримання соціальних послуг;

оприлюднювати переліки укриттів у зручному форматі (карта) та своєчасно їх оновлювати.

Забезпечити максимально прозорий облік та розподіл гуманітарної допомоги.

Відновлювати роботу місцевих порталів відкритих даних та геопорталів, публікувати відкриті дані.

Забезпечити доступ та участь жителів до формування управлінських рішень.

Також експерти сформували перелік найкращих практик, які втілювали українські міста під час війни. А саме:

публікація інформації про укриття та інформації для ВПО,

електронна подача заяв на житло,

електронні звернення мешканців через спеціальні міські сервіси,

підтримка релокованих бізнесів,

звітування про розподілену гуманітарну допомогу тощо.

ТІ Ukraine започаткувала програму "Transparent cities/Прозорі міста" у 2017 році. Її мета – подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити належні практики прозорості та підзвітності.