Дніпро, Львів і Мукачево очолили рейтинг "прозорих" міст

Громадська організація "Transparency International Ukraine" визнала "прозорими" в плані роботи міських рад міст Дніпро, Львів та Мукачево, а ще 10 міст України – "частково прозорими".
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Команда експертів оцінювала лише 70 міст зі звичних 100 за оновленими критеріями. Замість звичних балів і місць – тепер статус міста ("прозоре", "частково прозоре" та "непрозоре") і рівень виконання індикаторів.
За результатами дослідження, статус "прозорі" мають Дніпро, Львів та Мукачево. "Частково прозорими" визначені 10 міст: Вінниця, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці. Із початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок.
У середньому міста виконували індикатори дослідження на 37,5%. При цьому вимоги українського законодавства – на 47,8%. Тобто українські міста не виконали понад половину обов’язкових законодавчих вимог, заявили в організації.
"Військова агресія Росії проти України стала справжнім викликом і перевіркою на стійкість для усіх українських міст. Водночас до України зараз прикута велика увага світової спільноти, яка допомагає вже зараз та планує підтримувати нас у процесі відбудови. Високий рівень прозорості та підзвітності місцевої влади вкрай необхідний для ефективного залучення інвестицій та відновлення України. Тож наша команда розробила для цього комплексні рекомендації", - сказала керівниця програми "Transparent cities/Прозорі міста" Олена Огороднік.
У TI Ukraine дали рекомендації, як посилити спроможність міст та забезпечити прозорість та ефективність місцевої влади:
- Створювати та оновлювати сервіси, що найбільше сприяють адаптації населення до викликів війни:
- оприлюднювати перелік житлових приміщень, що перебувають у власності громад;
- створювати сервіси та інформаційні сторінки для внутрішньо переміщених осіб;
- створювати електронні сервіси для постановки на квартирний облік;
- впроваджувати сервіси для онлайн-запису на отримання соціальних послуг;
- оприлюднювати переліки укриттів у зручному форматі (карта) та своєчасно їх оновлювати.
- Забезпечити максимально прозорий облік та розподіл гуманітарної допомоги.
- Відновлювати роботу місцевих порталів відкритих даних та геопорталів, публікувати відкриті дані.
- Забезпечити доступ та участь жителів до формування управлінських рішень.
Також експерти сформували перелік найкращих практик, які втілювали українські міста під час війни. А саме:
- публікація інформації про укриття та інформації для ВПО,
- електронна подача заяв на житло,
- електронні звернення мешканців через спеціальні міські сервіси,
- підтримка релокованих бізнесів,
- звітування про розподілену гуманітарну допомогу тощо.
ТІ Ukraine започаткувала програму "Transparent cities/Прозорі міста" у 2017 році. Її мета – подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити належні практики прозорості та підзвітності.