Місцеві жителі, які не виїхали з міста, живуть у постійній небезпеці.

За останні пів року життя в Авдіївці, яку зараз намагаються оточити російські війська, сильно змінилося. Журналісти проєкту "Український Свідок" відвідували місто у серпні 2022 року, тоді знімальна група потрапила під російський обстріл, - і знов приїхали туди у лютому 2023, аби зафільмувати ці зміни.

Росіяни кидають великі сили на те, щоб просунутись у цьому районі, проте Авдіївка залишається під контролем ЗСУ. Місцеві жителі, які не виїхали з міста, живуть у постійній небезпеці.

"У лікарні більше руйнувань, - каже Віталій Ситник, медичний директор Авдіївської лікарні. - Я вже не можу порахувати кількість потраплянь, але їх точно більше десятка. Є дірки у даху, побиті вікна в палатах".

Віталій лишився єдиним лікарем у закладі. Але йому допомагають чотири медсестри, які чергують, та санітарки. "Побільшало пацієнтів, - каже лікар. - Важкопоранених відправляємо у міста, де лікарні ще працюють: Покровськ, Селідово. Ми ж піклуємося про пацієнтів з легкими травмами: перев’язуємо та надаємо першу допомогу".

Але не дивлячись на те, що ситуація в місті критична, магазини ще працюють. Як каже тутешня продавчиня: "Для людей тут є все. Працюють і банківські термінали".

За словами військового із позивним Техас, росіяни обстрілюють місто хаотично. "Дуже багато поранених та вбитих місцевих, - каже він. - Це заважає бойовим діям, бо цих людей треба вивозити".

До повномасштабного вторгнення кількість жителів складала приблизно тридцять тисяч людей, але вони почали виїжджати у квітні-травні 2022 року - коли обстріли стали масованими. Військові кажуть: проукраїнське населення виїхало з міста в першу чергу.

"Залишались ті, хто вважав, що вони «вне політікі»", - каже командир роти поліції спецпризначення із позивним Лютий. При цьому раніше авдіївців евакуювали щодня, а тепер це відбувається не часто: охочих виїхати майже не залишилось. "Бус буде тоді, коли бодай одна людина захоче виїхати, - каже військовий. - Він приїде навіть за однією людиною".

Представники військової адміністрації займаються гуманітарною допомогою - до прикладу, розвозять хліб. "Працюємо з волонтерами, - каже представник адміністрації Ігор Пушкарьов. - Щотижня привозимо близько 1000 батонів".

Волонтери та військова адміністрація забезпечують громадян не тільки харчами, але й дровами та засобами особистої гігієни. Але, на жаль, у місті практично знищена критична інфраструктура.

"Сидимо в підвалі, без туалету, без води. Мерзнемо та вмираємо", - описує життя в Авдіївці одна з місцевих жительок, яка йде з відром по воду.

Представники поліції залишаються в місті. "Тут є громадяни. Ми, поліція, символізуємо тут владу та українську державу. Ми звідси не вийдемо", - додає наостанок Лютий.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, щоб просунутися на Донецькому напрямку.