​16 голів громад потрапили у Реєстр держзрадників, - рух ЧЕСНО

16 голів громад потрапили у Реєстр державних зрадників Руху ЧЕСНО, який загалом налічує майже 1150 осіб.

Про це повідомляється на сайті руху.

Серед фігурантів - 15 голів громад, які отримали підозру в злочинах проти основ національної безпеки України. У справах проти восьми осіб тривають судові засідання. Найбільше з-поміж голів громад представників від ОПЗЖ та самовисуванців.

Наразі лише міський голова Південного Олександр Брюханов отримав обвинувальний вирок. На початку повномасштабного вторгнення він заявив, що не варто чинити опір російським окупантам, та відмовився формувати сили спротиву. Прокуратура оголосила йому підозру в державній зраді. Згодом слідство перекваліфікувало дії Брюханова як посягання на територіальну цілісність України.

У вироці суд затвердив угоду про визнання винуватості з прокурором та звільнив Брюханова від покарання з іспитовим терміном у два роки. Міського голову звільнили з-під варти у залі суду, і він вийшов на роботу. Тоді в прокуратурі зазначили, що обвинувачення не могло просити в суду відсторонення Брюханова від обов’язків міського голови, оскільки він займав виборну посаду.

"Тут варто наголосити, що ворог розраховував на те, що місцеве самоврядування стане опорою на сході та півдні країни для створення фейкових органів влади. І помилився. Мери міст, особливо обласних центрів, тримали та тримають оборону. Але на фоні цього вироку Брюханову, якого не відсторонили від посади, відсторонення від посади мера Чернігова Атрошенка не може не викликати у суспільства питань. Виходить, що система залишає держзрадників на виборній посаді й не бачить проблем, а тих, хто боронив обласний центр, можна відсторонити", - зазначила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Через місяць Брюханов за власним бажанням припинив свої повноваження. Обов’язки голови почав виконувати секретар.

Єдиний очільник обласного центру, до якого у правоохоронної системи є питання, пов’язані з державною зрадою, - це мер Полтави Олександр Мамай. СБУ повідомила йому підозру в поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. Сам Мамай заявив, що інформація була відкритою, а підозра - політично мотивованою. Також йому була вручена підозра у розтраті півмільйона гривень місцевого бюджету.

Вищий антикорупційний суд визнав Мамая винним і зобов’язав його перерахувати 2 млн гривень для допомоги ЗСУ та звільнив від покарання з іспитовим строком в один рік.

У 2021 році Мамай в ефірі проросійського телеканалу “Наш” заявляв, що на території України воюють США та Росія, а російсько-українську війну назвав "братовбивчою".

З-поміж мерів-зрадників також є ті, кому вдалося втекти. Так, мер Куп’янська Геннадій Мацегора вступив у перемовини з військовими РФ та публічно заявив, що місто під контролем російських військових. Тоді йому оголосили підозру в державній зраді. Згодом російські військові затримали мера Куп’янська. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Мацегора виїхав до Росії разом із сім’єю.

Балаклійський міський голова Іван Столбовий аналогічно втік до Росії. Перед цим він добровільно виконував повноваження в окупаційному органі місцевого самоврядування. Столбовий заочно отримав підозру в державній зраді та колабораційній діяльності.

На 12 зрадників було вчинено вдалі замахи. Вони загинули від вибухів, обстрілів, а також у ДТП.

Раніше повідолялося, що Офіс генпрокурора відкрив понад 6 тисяч справ за фактом державної зради та колабораційної діяльності. Торік обвинувальні вироки отримали 10% колаборантів і зрадників.