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Учора окупанти обстріляли чотири райони Харківщини: загинули двоє людей, травмована літня жінка

Пошкоджені приватні будинки і заклад освіти.

Учора окупанти обстріляли чотири райони Харківщини: загинули двоє людей, травмована літня жінка
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів селища Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.

У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки. В села Івашки – приватний будинок та трактор. У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа. Через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджений будівлю закладу освіти.

За минулу добу піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, найближчими днями може бути ухвалене рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з кількох громад Куп'янського району Харківської області.

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