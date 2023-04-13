Учора окупанти обстріляли чотири райони Харківщини: загинули двоє людей, травмована літня жінка

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів селища Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.

У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки. В села Івашки – приватний будинок та трактор. У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа. Через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджений будівлю закладу освіти.

За минулу добу піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, найближчими днями може бути ухвалене рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з кількох громад Куп'янського району Харківської області.