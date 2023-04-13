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Ще 540 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу

Учора ЗСУ відбили понад 45 атак ворога на сході.

Ще 540 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Фото: ГУР МОУ

З початку широкомасштабної війни Збройні сили ліквідували близько 180 590 російських військових. Учора армія окупантів втратила вбитими близько 540 осіб.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3 646 (+0) од
  • бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10) од
  • артилерійських систем – 2 777 (+7) од
  • РСЗВ – 535 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 283 (+1) од
  • літаків – 307 (+0) од
  • гелікоптерів – 293 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7) од
  • спеціальна техніка ‒ 320 (+1).

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Нагадаємо, ворог продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

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