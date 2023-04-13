Ще 540 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу

З початку широкомасштабної війни Збройні сили ліквідували близько 180 590 російських військових. Учора армія окупантів втратила вбитими близько 540 осіб.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 3 646 (+0) од

бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10) од

артилерійських систем – 2 777 (+7) од

РСЗВ – 535 (+0) од

засоби ППО ‒ 283 (+1) од

літаків – 307 (+0) од

гелікоптерів – 293 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7) од

спеціальна техніка ‒ 320 (+1).

Нагадаємо, ворог продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.