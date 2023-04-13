Ще 540 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу

З початку широкомасштабної війни Збройні сили ліквідували близько 180 590 російських військових. Учора армія окупантів втратила вбитими близько 540 осіб.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3 646 (+0) од
- бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10) од
- артилерійських систем – 2 777 (+7) од
- РСЗВ – 535 (+0) од
- засоби ППО ‒ 283 (+1) од
- літаків – 307 (+0) од
- гелікоптерів – 293 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7) од
- спеціальна техніка ‒ 320 (+1).
Нагадаємо, ворог продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.