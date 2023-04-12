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Жодної руїни в Україні не буде – це наша мета, - Зеленський

Це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста.

Жодної руїни в Україні не буде – це наша мета, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового. Цей захід відбувається у Вашингтоні й обʼєднує міністрів фінансів міцних демократій – наших партнерів, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Тема – передусім відновлення України після бойових дій.

Про це у своєму звернення розповів президент України Володимир Зеленський.

“Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя. Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста”, - наголосив президент.

Він додав, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом.

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“Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора”, - зазначив голова держави.

Також Володимир Зеленський зустрівся сьогодні в Києві з делегацією Сенату США – двопартійною делегацією. Поінформував про те, що відбувається зараз на полі бою, і про наші можливості. 

“Дуже емоційно й почесно для мене було сьогодні привітати наших молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання. Понад 3 тисячі молодих людей – професійних і патріотичних – приєднуються зараз до тих, хто вже захищає безпеку й нормальність життя. Вони працюватимуть зокрема й у тих регіонах, де найбільш небезпечно. За розподілом служитимуть у прифронтових областях, у прикордонні – на Харківщині, Сумщині. Є й ті, хто воюватиме в наших нових штурмових бригадах”, - розповів президент.

Володимир Зеленський також подякував працівникам ракетно-космічної галузі, яка завжди робила славу Україні. 

“Дякую всім, хто зберіг цей наш потенціал. Наш теперішній рівень інтеграції в міжнародні відносини, наш рівень сили – і держави, і суспільства, – на який Україна заслуговує, рівень наших людей – усе це дасть Україні змогу брати участь в освоєнні космічного простору нарівні з передовими державами, а нашому бізнесу – нарівні з передовими компаніями”, - підсумував президент.

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики

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