Росіяни планують вивезти з Луганщини понад 2,7 тис. дітей

Медики з Росії вже оглянули в області понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат.

Військові Росії планують вивезти майже три тисячі дітей з території тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

За даними адміністрації, в так званій "ЛНР" тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає. Медики з Росії вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат.

Після медичного огляду в дітей нібито знаходять патології, що за словами росіян і є приводом для так званої евакуації дітей з України. Різного ступеню патологія наразі "виявлена" у 69,6 % з оглянутих дітей.

"2726 дітям виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території РФ", - додали в адміністрації.

Росіяни заявляють, що медичні огляди проводять так звані "незалежні експерти" з Башкортостану та Татарстану, а також з Брянської, Саратовської, Калузької, Воронезької областей РФ.

Нагадаємо, що Служба безпеки задокументувала факти насильницького вивезення росіянами більше 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом "добровільної евакуації".