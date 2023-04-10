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Повідомлено про підозру колаборантці, яка допомогла Росії викрасти понад 1 тис. українських дітей

Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території.

Повідомлено про підозру колаборантці, яка допомогла Росії викрасти понад 1 тис. українських дітей
Ілюстративне фото

Служба безпеки задокументувала факти насильницького вивезення росіянами більше 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом "добровільної евакуації". Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій.

Для забезпечення депортації російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій. Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки. Для цього вона виділила автобуси і забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, нещодавно Нацполіція запустила мобільний додаток із пошуку зниклих дітей. У Нацполіції пояснили, що крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територія і відвідують там школи, дитсадки тощо.

Росіяни здебільшого використовують п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ.

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