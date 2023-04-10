За добу повернули світло 8 тис. абонентам на Донеччині

Відновлене електропостачання для 1 тис. користувачів на Сумщині і Харківщині.

Сьогодні енергосистема України працює без обмежень споживачів із резервом потужності.

Про це повідомляє сайт Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Протягом останньої доби відновлене електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис. абонентів у Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, Україна відновлює експорт електроенергії. Експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації.