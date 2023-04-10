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Окупанти виселяють ціле село у Маріупольському районі для розміщення військових РФ

Формальний привід – відсутність підтвердження права власності, оскільки домові книги згоріли у Маріуполі.

Окупанти виселяють ціле село у Маріупольському районі для розміщення військових РФ
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Для розміщення російських військових окупанти виселяють село Лісне у Маріупольському районі.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, поруч з селищем Нікольське прямо посеред лісу знаходиться село Лісне. Воно зручне для розміщення військових: знаходиться серед лісу, “подалі від людських очей” поруч із з основним місцем розташування росіян в самому Нікольському.

“Тому за сприяння місцевої колаборантки Мухи Наталії окупанти почали виселення мешканців. Буквально на вулицю з націоналізацією будинків. Формально-вигаданий привід – відсутність підтвердження права власності та особистості. Тому, що відсутні домові книги згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі”, – розповів Андрющенко.

Наразі у селі залишилося сім родин, здебільшого пенсіонери. Є кілька родин, що переїхали в село з Маріуполя.

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Нагадаємо, у захопленому Маріуполі виявили великий сектор нових могил. 

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