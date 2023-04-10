Генштаб: за добу українські військові знищили ще 670 окупантів

Армія Росії протягом 9 квітня втратила близько 670 військових, чотири броньовані машини та один танк. З початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ знищили 178 820 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 637 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 028 (+4) од,

артилерійських систем – 2 750 (+10) од,

РСЗВ – 534 (+1) од,

засоби ППО ‒ 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 323 (+11),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 607 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 311 (+2).

Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСу відбили 58 атак противника на зазначених напрямках.