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Генштаб: за добу українські військові знищили ще 670 окупантів

Учора ЗСУ відбили 58 атак ворога на сході.

Генштаб: за добу українські військові знищили ще 670 окупантів
Фото: EPA/UPG

Армія Росії протягом 9 квітня втратила близько 670 військових, чотири броньовані машини та один танк. З початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ знищили 178 820 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 637 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 028 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2 750 (+10) од,
  • РСЗВ – 534 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 323 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 607 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 311 (+2).

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Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСу відбили 58 атак противника на зазначених напрямках.

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