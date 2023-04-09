Головне за день. Неділя, 9 квітня

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 40 ворожих атак.

За добу противник здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційних та чотири ракетних удари.

Авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 квітня – в нашій новині.

Російські окупаційні війська у неділю, 9 квітня, завдали ракетного удару по прикордонню Чернігівської області.

"Близько 11:54 9 квітня повідомили про один вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території РФ, в район населеного пункту Грем'яч. Наслідок обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту", - йдеться в повідомленні Оперативного командування "Північ" у Telegram.

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які Україні передали західні партнери, за п'ять місяців бойової роботи збили понад 100 російських ракет і дронів, повідомили Повітряні сили України.

Перший NASAMS почали використовувати для захисту повітряного простору України в листопаді 2022 року. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, бригада, на озброєнні якої стоять NASAMS, у перспективі взагалі відмовиться від старої техніки та перейде винятково на західні ЗРК.

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі.

Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

"Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", — зазначив митрополит.

Папа Римський Франциск, який 9 квітня очолив на площі Святого Петра у Ватикані месу з нагоди Великодня, звернувся з великоднім посланням та благословенням Urbi et Orbi. У своїй проповіді понтифік згадав про українців та росіян.

"Допоможи (Боже, -ред.) любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей. Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоби вона докладала зусилля для того, щоби покласти край цій війні та всім конфліктам, які обагряють світ кров’ю", – сказав Папа.

Він попросив молитви за тих, хто втратив родичів і друзів та залишився без домівки.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!