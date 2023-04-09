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Над Сумщиною ЗСУ збили безпілотник росіян

Йдеться про розвідувальний БпЛА.

Над Сумщиною ЗСУ збили безпілотник росіян
Фото: ОК Північ

У небі над Сумською областю українські військові збили безпілотник російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сили оборони Сіверщини знищили ворожий БпЛА. В неділю, 9 квітня, бійці-зенітники збили над Сумщиною російський БпЛА, попередньо типу Zala 421-16е", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ZALA 421-16 — безпілотний літак, який виготовляється іжевською компанією. За твердженням виробника, призначений для дистанційного моніторингу, спостереження в широкому діапазоні складного рельєфу місцевості та водної поверхні. Літак придатний для пошуку об'єктів на значній відстані з точним визначенням їх географічних координат. Ефективний у проведенні масштабної аерофотозйомки об'єктів. 

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Нагадаємо, що українські аеророзвідники знищили спостережний пункт російських окупантів у Донецькій області. 

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