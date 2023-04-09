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У Запоріжжі потерпіла від удару росіян перебуває у лікарні в тяжкому стані

Ракета влучила у приватний будинок.

У Запоріжжі потерпіла від удару росіян перебуває у лікарні в тяжкому стані
Фото: Анатолій Куртєв у Telegram

У Запоріжжі жінка, врятована з-під завалів зруйнованого російськими ракетами будинку, перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Про це журналістам на місці події повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Укрінформ.

"Одна ракета влучила у приватний будинок. Двоє людей загинуло - чоловік та його донька. Жінка у тяжкому стані в лікарні", - сказав він.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, сапери, рятувальники ДСНС та відповідні профільні служби.

За даними поліції, первинна правова кваліфікація події – ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, що цієї ночі російська армія обстріляла ракетами Запоріжжя. Загинула дівчинка 2012 р.н. та чоловік.

Пошкоджено щонайменше 33 приватних будинки, один - зруйновано вщент, в інших пошкоджено вікна, дахи та двері.

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