У Запоріжжі потерпіла від удару росіян перебуває у лікарні в тяжкому стані

У Запоріжжі жінка, врятована з-під завалів зруйнованого російськими ракетами будинку, перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Про це журналістам на місці події повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Укрінформ.

"Одна ракета влучила у приватний будинок. Двоє людей загинуло - чоловік та його донька. Жінка у тяжкому стані в лікарні", - сказав він.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, сапери, рятувальники ДСНС та відповідні профільні служби.

За даними поліції, первинна правова кваліфікація події – ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія обстріляла ракетами Запоріжжя. Загинула дівчинка 2012 р.н. та чоловік.

Пошкоджено щонайменше 33 приватних будинки, один - зруйновано вщент, в інших пошкоджено вікна, дахи та двері.