Не менше 468 дітей загинули в Україні через агресію росіян

Станом на ранок 9 квітня понад 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 468 дітей загинули і понад 947 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 449, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

9 квітня військові підрозділи з РФ здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. Одна ракета влучила в приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11-річної дівчинки.

8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Торець Донецької області дістав поранення 15-річний хлопчик.

Нагадаємо, що в Україну вдалося повернути ще 31 депортовану Росією українську дитину.