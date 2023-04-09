Не менше 468 дітей загинули в Україні через агресію росіян

Станом на ранок 9 квітня понад 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 468 дітей загинули і понад 947 дістали поранень різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 449, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.
9 квітня військові підрозділи з РФ здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. Одна ракета влучила в приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11-річної дівчинки.
8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Торець Донецької області дістав поранення 15-річний хлопчик.
Нагадаємо, що в Україну вдалося повернути ще 31 депортовану Росією українську дитину.