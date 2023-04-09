Головне за ніч. Неділя, 9 квітня

Цієї ночі російська армія обстріляла ракетами Запоріжжя. Загинула дівчинка 2012 року народження та чоловік.

Один будинок зруйновано, ще десятки – пошкоджено, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. "На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини - чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги. Розбір завалів триває – за попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей. Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці", – написав Куртєв.

Обстріляну вулицю відключили від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності кожного воїна на цих напрямках було відбито понад 50 атак противника.

Минулої доби противник завдав чотирьох ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два БпЛА типу “Supercam”, шість БпЛА типу “Орлан-10” та шість БпЛА типу “Zala”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, позицію засобів протиповітряної оборони та пʼять станцій радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 9 квітня 2023 року орієнтовно склали 178 150 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 470 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент Володимир Зеленський привітав усіх християн, які сьогодні відзначають Великдень – в Україні та інших державах.У дописі в Telegram він привітав братів поляків, литовців, латвійців, естонців.

"Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що це – сучасний світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності.

"Два дні тому я розділив іфтар із мусульманами України. Незабаром поздоровлю іудеїв України із завершенням Песаху. А рівно за тиждень привітаю всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня. Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх – це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння", – підкреслив Володимир Зеленський.

Християни східного обряду сьогодні святкують Вербну неділю, а Великдень – за тиждень, 16 квітня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!