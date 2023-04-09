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Росіяни обстрілювали судзавод, зерновий термінал і житлові райони Херсонської області

Минулої доби, за даними ОВА, минулося без жертв. 

Росіяни обстрілювали судзавод, зерновий термінал і житлові райони Херсонської області
Херсонська область після попередніх обстрілів (ілюстративне фото)
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Протягом суботи російська армія 71 раз обстріляла Херсонську область. Було випущено 495 снарядів. 

23 снаряди влучили в Херсон. Жертв немає, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, лінію електропередач, територію судозаводу Корабельного району міста та зернового терміналу Бериславського району", – зазначив Прокудін. 

З деокупованої території області за добу евакуювали 61 особу.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Янушевський у Telegram закликав мешканців області уникати скупчень людей, бо для росіян це – цілі. 

Нагадаємо, що також росіяни вдарили авіабомбами по закладу освіти в Бериславі. Було пошкоджено дах, вилетіло скло з вікон. 

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