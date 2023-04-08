Зеленський: Україна отримає від Польщі 200 бронетранспортерів Rosomak

Володимир Зеленський і Анджеєм Дудою під час візиту до Польщі

Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 бронетранспортерів Rosomak. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

За його словами, 100 бронетранспортерів буде поставлено зараз і ще 100 – пізніше.

"Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – "Rosomak" – 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи"", – розповів глава держави.

Він додав, що також є важливі домовленості щодо економіки та відбудови України, зокрема Харківщини. Також президент зазначив, що на рівні перших леді України та Польщі є домовленності про гуманітарні та медичні проєкти.

"Це навчання наших медиків комплексній допомозі пацієнтам з опіками й екстреній повітряній евакуації поранених, зокрема в зонах бойових дій. Десятки наших лікарів уже пройшли чи проходять таке навчання. І проект матиме продовження – навчанням із реабілітації, навчанням українських психологів", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, 5 квітня Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит до Польщі. У програмі візиту були переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.