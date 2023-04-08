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НАТО зможе гарантувати захист Європи лише з Україною, – президент

Зеленський подякував сейму Литви за ухвалення резолюції про запрошення України до Альянсу.

НАТО зможе гарантувати захист Європи лише з Україною, – президент
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський впевнений, що лише разом із Україною НАТО зможе гарантувати справжній захист Європі.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський подякував Литовському Сеймасу за визнання необхідності на саміті Альянсу в Вільнюсі запросити Україну стати членом НАТО.

"Дякую литовському народу, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі. Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність", – наголосив президент.

Він додав, що це рішення литовського Сеймасу матиме продовження "найближчими тижнями й місяцями".

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Нагадаємо, 6 квітня сейм Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО. 

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