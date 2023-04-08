НАТО зможе гарантувати захист Європи лише з Україною, – президент

Зеленський подякував сейму Литви за ухвалення резолюції про запрошення України до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що лише разом із Україною НАТО зможе гарантувати справжній захист Європі.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський подякував Литовському Сеймасу за визнання необхідності на саміті Альянсу в Вільнюсі запросити Україну стати членом НАТО.

"Дякую литовському народу, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі. Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність", – наголосив президент.

Він додав, що це рішення литовського Сеймасу матиме продовження "найближчими тижнями й місяцями".

Нагадаємо, 6 квітня сейм Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО.