НАТО зможе гарантувати захист Європи лише з Україною, – президент

Президент Володимир Зеленський впевнений, що лише разом із Україною НАТО зможе гарантувати справжній захист Європі.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський подякував Литовському Сеймасу за визнання необхідності на саміті Альянсу в Вільнюсі запросити Україну стати членом НАТО.
"Дякую литовському народу, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі. Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність", – наголосив президент.
Він додав, що це рішення литовського Сеймасу матиме продовження "найближчими тижнями й місяцями".
Нагадаємо, 6 квітня сейм Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО.