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У ДТП в Молдові постраждали п’ятеро українців, – МЗС

Раніше повідомлялось, що в ДТП постраждали 9 іноземців.

У ДТП в Молдові постраждали п’ятеро українців, – МЗС
Фото: Moldovaliberia

Унаслідок ДТП, яке сталося вранці у Молдові, п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження, загрози їхньому життю немає.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Сьогодні в Дрокійському районі в Молдові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, який слідував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає”, - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що інші пасажири продовжили рух до Києва наданим перевізником автобусом. Загалом в автобусі перебувало дев‘ятнадцять українців.

Речник МЗС поінформував, що українське посольство взаємодіє із молдовськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин аварії та підтримує зв’язок із лікарями. Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися до України.

Нагадаємо, в Молдові в Дрокійському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Аварія сталася близько 9:40 ранку. Поліцейські, що прибули на місце, встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні. Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність.

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