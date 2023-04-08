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На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей

Окупанти обстріляли селище Дворічна і село Подоли.

На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Сьогодні російські війська завдали ударів по Куп’янському району Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранена літня жінка.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти атакували селище Дворічна. Унаслідок обстрілу росіян загинули двоє чоловіків віком 34 і 65 років.

У селі Подоли ворожим вогнем поранена 65-річна жінка. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.

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Нагадаємо, на Харківщині троє людей отримали поранення внаслідок вибуху.

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