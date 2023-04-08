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На Харківщині троє людей отримали поранення внаслідок вибуху

Троє цивільних осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

На Харківщині троє людей отримали поранення внаслідок вибуху
Фото: Центр нацспротиву

Вчора, 7 квітня, в Чугуївському районі Харківської області вибухнув невідомий предмет, троє людей отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

“ Подія сталась у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади. Внаслідок вибуху троє цивільних осіб (2 чоловіки і жінка) отримали поранення різного ступеня важкості”, - повідомили в ДСНС. 

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Наразі обставини надзвичайної події з’ясовуються.

В ДСНС закликали мешканців області бути уважними і обережними, не пересуватись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети. 

Також не треба відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, двоє жителів Харківщини підірвалися 6 квітня на вибухонебезпечних предметах.

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