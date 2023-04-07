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У Харківській області ексгумували тіла вбитих росіянами братів

Рештки загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

У Харківській області ексгумували тіла вбитих росіянами братів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Працівники поліції Харківської області ексгумували тіла двох братів, котрі у серпні минулого року потрапили під російський обстріл та від отриманих тілесних ушкоджень померли.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Рідні поховали 50 і 46-річних братів на подвір'ї домоволодіння у селищі Слобожанське Харківського району.

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Для встановлення причини смерті рештки загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

Слідчі дії проводились у рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на деокупованній території Миколаївської області поліцейські ексгумували тіла ще трьох місцевих мешканців.

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