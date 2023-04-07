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Росіяни за день обстріляли 5 громад Сумщини

Всього за день по Сумщині було здійснено 12 обстрілів.

Росіяни за день обстріляли 5 громад Сумщини
Фото: Пресслужба ОК "Північ"

Протягом дня 7 квітня російські окупаційні війська здійснили 12 обстрілів Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської та Есманської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Зокрема, по околиці міста Середина-Буда було здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне домогосподарство. 

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Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (14 прильотів), АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).

По Новослобідській громаді було 10 пострілів з АГС та 8 прильотів з міномету.

Есманську громаду росіяни обстріляли з артилерії – 12 прильотів.

Також на Краснопільську громаду росіяни скинули 8 мін.

Нагадаємо, у п’ятницю 7 квітня о п’ятій годині ранку російські окупанти обстріляли Очаків у Миколаївській області.

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