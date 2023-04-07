Росіяни за день обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом дня 7 квітня російські окупаційні війська здійснили 12 обстрілів Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської та Есманської громад Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Зокрема, по околиці міста Середина-Буда було здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне домогосподарство.
Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (14 прильотів), АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).
По Новослобідській громаді було 10 пострілів з АГС та 8 прильотів з міномету.
Есманську громаду росіяни обстріляли з артилерії – 12 прильотів.
Також на Краснопільську громаду росіяни скинули 8 мін.
Нагадаємо, у п’ятницю 7 квітня о п’ятій годині ранку російські окупанти обстріляли Очаків у Миколаївській області.