Уранці ворог обстріляв Очаків на Миколаївщині, є поранені

У п’ятницю 7 квітня о п’ятій годині ранку російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

“Пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста. На даний час відомо про двох потерпілих, яким зараз лікарі надають допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що один з поранених перебуває у важкому стані. Внаслідок обстрілу виникли дві пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки пошкоджень додатково уточнюються.

О 5:20 ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає. У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у середу 5 квітня росіяни обстріляли з мінометів акваторію Очаківської громади. Люди не постраждали.