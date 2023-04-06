Росіяни знову обстріляли Чернігівщину

Ввечері 6 квітня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

“З 18:40 до 20:10 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з САУ, та 7 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, по н.п. Грем’яч”, - повідомили військові.

В ОК “Північ” додали, що внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, у якого постраждав шифер на криші.

Нагадаємо, за день 6 квітня російські окупаційні обстріляли Білопільську, Глухівську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Новослобідську та Миропільську громади Сумської області.