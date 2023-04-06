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Київрада може забрати земельну ділянку у російського посольства

Це рішення обумовлене, зокрема, розірванням дипломатичних відносин з РФ.

Київрада може забрати земельну ділянку у російського посольства
Фото: Вікіпедія

Посольство Росії в Україні може позбутись права на оренду земельної ділянки за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народу”.

“Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству РФ, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства РФ”, – сказала депутатка Київради Лілія Пашинна.

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Вона нагадала, що це рішення обумовлене розірванням дипломатичних відносин з РФ та повномасштабним вторгненням Росії до України.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією

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