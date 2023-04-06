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Болгарія закрила порти для всіх російських суден

Рішення пов'язане з директивою Євросоюзу щодо виконання санкцій.

Болгарія закрила порти для всіх російських суден
Ілюстративне фото
Фото: Державна прикордонслужба

Болгарія вирішила закрити порти для входу усіх кораблів, сертифікованих російським морським реєстром судноплавства.

Про це повідомляє Укрінформ.

З 8 квітня 2023 року доступ до морських і річкових портів Болгарії заборонений для всіх суден, незалежно від прапора, під яким вони ходять, які сертифіковані російським морським реєстром судноплавства. 

Уряд Болгарії ввів заборону на вхід до своїх портів для суден під російським прапором з 17 квітня минулого року. Цей захід передбачався п'ятим пакетом загальноєвропейських санкцій. Тепер же дія заборони розширюється на російські судна, що ходять під прапорами інших країн.

Нагадаємо, нещодавно Норвегія ввела нові санкції проти Росії. Таким чином країна приєдналася до 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

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