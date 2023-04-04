Норвегія ввела нові санкції проти Росії

Норвегія запровадила нові санкції проти президента Путіна та російського режиму. Ці санкції відображають десятий пакет санкцій ЄС, ухвалений ЄС 25 лютого 2023 року.

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

“Важливо, щоб ми продовжували тиснути на російський уряд і його прихильників. Санкції впливають на російську економіку та перешкоджають надходженню ключових ресурсів до російської військової промисловості. Норвегія є єдиною з рештою Європи та приєдналася до всіх пакетів санкцій ЄС. Ми солідарні з народом України та повністю підтримуємо його боротьбу за свободу”, – заявила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Зазначається, що Норвегія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії з деякими адаптаціями. Санкції, включаючи заборону на імпорт і обмеження цін на сиру нафту і нафтопродукти, що завдає серйозного удару по російській економіці. У лютому російські податкові надходження від нафтового сектору впали на 46% порівняно з довоєнним рівнем.

“Санкції стають все більш всеосяжними та є сильною та чіткою відповіддю Європи на агресивну війну Росії в Україні. Можливості ведення комерційної діяльності з Росією були значно обмежені та пов’язані з високим ризиком”, – сказала Аннікен Гуйтфельдт.

Вводяться наступні санкції:

До переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, внесено ще 87 фізичних та 34 юридичні особи. Ці списки вже введено в норвезьке законодавство. Зараз у списку 1678 фізичних та юридичних осіб.

Додаткові зобов’язання звітувати про заморожені активи та активи, які мають бути заморожені.

Додаткові зобов’язання звітувати про активи Центрального банку Росії та щодо цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених Росією.

Заборона громадянам Росії обіймати будь-які посади в керівних органах компаній критичної інфраструктури.

Розширення переліку суб'єктів ВПК Росії.

Заборона транзиту через територію Росії товарів подвійного призначення та вогнепальної зброї.

Були введені подальші обмеження на експорт, зокрема щодо чутливих товарів подвійного використання та передових технологій, транспортних засобів, товарів для будівельного сектору, товарів, що використовуються в авіаційній промисловості та інші товари потенційного військового використання.

Заборона надавати потужності для зберігання природного газу російським громадянам і організаціям.

Додаткові заборони на імпорт товарів, які приносять значний дохід для Росії, таких як бітум, асфальт, синтетичний каучук і сажа (carbon blacks).

Нові правила щодо попереднього повідомлення про приватні рейси між Росією та Норвегією, безпосередньо або через треті країни.

Заходи, які сприяють ліквідації спільних підприємств або подібних правових угод у Росії і випуску певних товарів.

Роз’яснення щодо можливості надання лоцманських послуг, необхідних для безпеки на морі, суднам у мирному проході, як це визначено міжнародним правом.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський обговорив із Урсулою фон дер Ляєн 11-ий пакет санкцій проти Росії. Сторони також говорили про прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії для вступу України до блоку.