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Литва заборонила громадянам Росії купувати нерухомість на своїй території

Заборона впродажена до 2024 року. 

Литва заборонила громадянам Росії купувати нерухомість на своїй території
Фото: rada.gov.ua

Парламент Литви ухвалив заборону на купівлю нерухомості в країні для громадян РФ. Рішення повʼязано з безпековими ризиками, пише The Guardian

Поки що заборона впроваджені на до 2024 року. Вона не поширюється на росіян, які мають право на проживання в Литві. 

Також парламент припинив видачу нових віз громадянам Росії та Білорусі. Крім того, росіян і білорусів із раніше виданими візами посилено перевірятимуть на кордоні, аби впевнитися, що вони не несуть загрози безпеці.

Нагадаємо, що в вересні 2022 Польща, Литва, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд для росіян, які мали виданий в інших країнах "шенген". Премʼєрка Естонії Кая Каллас наголосила, що подорожі до Європи – це прівілей, і коли в Україні людей мучають, убивають і тероризують, громадяни країни-агресорки не повинні мати можливості насолоджуватися перевагами вільного світу. 

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