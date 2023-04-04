Литва заборонила громадянам Росії купувати нерухомість на своїй території

Парламент Литви ухвалив заборону на купівлю нерухомості в країні для громадян РФ. Рішення повʼязано з безпековими ризиками, пише The Guardian.

Поки що заборона впроваджені на до 2024 року. Вона не поширюється на росіян, які мають право на проживання в Литві.

Також парламент припинив видачу нових віз громадянам Росії та Білорусі. Крім того, росіян і білорусів із раніше виданими візами посилено перевірятимуть на кордоні, аби впевнитися, що вони не несуть загрози безпеці.

Нагадаємо, що в вересні 2022 Польща, Литва, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд для росіян, які мали виданий в інших країнах "шенген". Премʼєрка Естонії Кая Каллас наголосила, що подорожі до Європи – це прівілей, і коли в Україні людей мучають, убивають і тероризують, громадяни країни-агресорки не повинні мати можливості насолоджуватися перевагами вільного світу.